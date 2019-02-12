، تسوية مالية بـ 1.5 مليون ريال تنهي معاناة 29 عاملاً بالخُبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - مكتب العمل اتخذ الإجراءات للراغبين في الخروج النهائي

شهد مكتب عمل الخُبر، أمس، تجمّع 29 عاملاً يشكون تأخير صرف أجورهم من قِبل المنشأة التي يعملون بها، مطالبين بتسوية مالية والحصول على مستحقاتهم التي بلغت ما يقارب 1.5 مليون ريال.

وتعاملت إدارة التسوية الودية مع الدعوى ونجحت في حسم القضية ودياً.

وأوضح مدير المكتب منصور آل بن علي؛ لـ "الخليج 365"، أنه تم تكليف رئيس إدارة التسوية الودية خالد العواد؛ وعدد من فريق العمل، باتخاذ إجراءات المصالحة بين المدعين والمنشأة؛ حيث حضروا خارج أوقات العمل لإنهاء القضية واستكمال بعض الإجراءات للراغبين في الخروج النهائي.

وأضاف: المكتب سيتعامل خلال اليومين المقبلين مع ما يزيد على ٦٠ دعوى وسيتم التوصل إلى مصالحة، في ظل جهود فريق العمل.