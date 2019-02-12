، ثاني حوادث "الشارع الجبلي" بمكة.. "قلاب" يهشم مركبة والأهالي تستغيث ،

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تعرّضت سيارة تقف بجوار أحد المنازل في حي السفياني بمكة المكرمة، مساء أمس، إلى التهشيم والتلف نتيجة اصطدام شاحنة بها؛ بعد أن فَقَد صاحبها السيطرة عليها أثناء مروره بشارع جبلي يمنع مرور الشاحنات فيه.
وفي التفاصيل؛ بحسب شهود عيان؛ فإن صاحب "قلاب شاحنة" كان ينوي صعود شارع جبلي يربط حي السفياني بالمستودعات الواقعة في شارع الحج، قبل أن يفقد السيطرة على الشاحنة في منتصف الشارع ويصطدم بمركبة متوقفة عند أحد المنازل؛ مما نتج عنه إلحاق الضرر بها وتهشيمها.
وقد باشرت الجهات الأمنية الموقع؛ فيما لم تسجل الحادثة أي إصابات في الأرواح؛ فيما أكد الأهالي أن هذه الحادثة هي الثانية التي شهدها نفس الشارع؛ حيث هشمت شاحنة قبل عدة أشهر سيارة متوقفة في ذات المكان، وسط مطالبات بتطبيق أقصى العقوبات على أصحاب المركبات الثقيلة؛ لضمان عدم مرورهم من الشارع الجبلي الذي يعتبر منفذاً ورابطاً بين حي السفياني والمستودعات وحي وادي جليل.
ولفت الأهالي إلى أنهم خاطبوا عدة جهات؛ للوقوف على الشارع الذي يبلغ طوله قرابة 2 كيلومتراً، ويفتقر لشروط السلامة المرورية؛ إلا أن الحال كما هو عليه لم يتغير.
ثاني حوادث "الشارع الجبلي" بمكة.. "قلاب" يهشم مركبة والأهالي تستغيثعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-02-12
تعرّضت سيارة تقف بجوار أحد المنازل في حي السفياني بمكة المكرمة، مساء أمس، إلى التهشيم والتلف نتيجة اصطدام شاحنة بها؛ بعد أن فَقَد صاحبها السيطرة عليها أثناء مروره بشارع جبلي يمنع مرور الشاحنات فيه.
وفي التفاصيل؛ بحسب شهود عيان؛ فإن صاحب "قلاب شاحنة" كان ينوي صعود شارع جبلي يربط حي السفياني بالمستودعات الواقعة في شارع الحج، قبل أن يفقد السيطرة على الشاحنة في منتصف الشارع ويصطدم بمركبة متوقفة عند أحد المنازل؛ مما نتج عنه إلحاق الضرر بها وتهشيمها.
وقد باشرت الجهات الأمنية الموقع؛ فيما لم تسجل الحادثة أي إصابات في الأرواح؛ فيما أكد الأهالي أن هذه الحادثة هي الثانية التي شهدها نفس الشارع؛ حيث هشمت شاحنة قبل عدة أشهر سيارة متوقفة في ذات المكان، وسط مطالبات بتطبيق أقصى العقوبات على أصحاب المركبات الثقيلة؛ لضمان عدم مرورهم من الشارع الجبلي الذي يعتبر منفذاً ورابطاً بين حي السفياني والمستودعات وحي وادي جليل.
ولفت الأهالي إلى أنهم خاطبوا عدة جهات؛ للوقوف على الشارع الذي يبلغ طوله قرابة 2 كيلومتراً، ويفتقر لشروط السلامة المرورية؛ إلا أن الحال كما هو عليه لم يتغير.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
01:43 PM
خاطبوا عدة جهات للوقوف على الوضع الممتد 2 كم ويفتقر للسلامة ولا مجيب
تعرّضت سيارة تقف بجوار أحد المنازل في حي السفياني بمكة المكرمة، مساء أمس، إلى التهشيم والتلف نتيجة اصطدام شاحنة بها؛ بعد أن فَقَد صاحبها السيطرة عليها أثناء مروره بشارع جبلي يمنع مرور الشاحنات فيه.
وفي التفاصيل؛ بحسب شهود عيان؛ فإن صاحب "قلاب شاحنة" كان ينوي صعود شارع جبلي يربط حي السفياني بالمستودعات الواقعة في شارع الحج، قبل أن يفقد السيطرة على الشاحنة في منتصف الشارع ويصطدم بمركبة متوقفة عند أحد المنازل؛ مما نتج عنه إلحاق الضرر بها وتهشيمها.
وقد باشرت الجهات الأمنية الموقع؛ فيما لم تسجل الحادثة أي إصابات في الأرواح؛ فيما أكد الأهالي أن هذه الحادثة هي الثانية التي شهدها نفس الشارع؛ حيث هشمت شاحنة قبل عدة أشهر سيارة متوقفة في ذات المكان، وسط مطالبات بتطبيق أقصى العقوبات على أصحاب المركبات الثقيلة؛ لضمان عدم مرورهم من الشارع الجبلي الذي يعتبر منفذاً ورابطاً بين حي السفياني والمستودعات وحي وادي جليل.
ولفت الأهالي إلى أنهم خاطبوا عدة جهات؛ للوقوف على الشارع الذي يبلغ طوله قرابة 2 كيلومتراً، ويفتقر لشروط السلامة المرورية؛ إلا أن الحال كما هو عليه لم يتغير.
، ثاني حوادث "الشارع الجبلي" بمكة.. "قلاب" يهشم مركبة والأهالي تستغيث ،
المصدر : الخليج 365
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