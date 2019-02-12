، شاهد.. "تعليم الأفلاج" ينفّذ المشروع الكشفي لحماية البيئة ونظافتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقيع عدد من الشراكات بالتزامن مع المؤتمر الكشفي العالمي بالرياض

أقام اليوم الثلاثاء النشاط الطلابي الكشفي بتعليم الأفلاج، "المشروع الكشفي الوطني لحماية البيئة ونظافتها لعام ١٤٤٠هـ"، ضمن برامج النشاط الكشفي وبالتزامن مع المؤتمر الكشفي العالمي المقام في الرياض.

وتخلل حفل تدشين البرنامج الذي حضره مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، ورئيس بلدية البديع برمان الحمدان، وعدد من رؤساء الجهات الحكومية، التعريفَ بالبيئة، وتوقيع عدد من الشراكات مع بلدية البديع ولجنة التنمية الاجتماعية بالبديع والمؤسسة العامة للري، بعد ذلك قام مدير التعليم والحضور بزراعة الأشجار، ثم بدأ الكشافة في الخدمة العامة وإكمال زراعة الشتلات.

يُذكر أن تعليم الأفلاج قد حصل على درع التميز الذهبي السنوات الثلاث الماضية.