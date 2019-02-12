، "فهد الطبية" تبتكر تقنية لـ"قص عظام الوجه والفكين" بدقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد أثناء إجراء الجراحات التقويمية

ابتكر جراحو الوجه والفكين في إدارة طب الأسنان بمدينة الملك فهد الطبية، تقنية نوعية تساعد في قص عظام الفكين أثناء عمليات الجراحات التقويمية بدقة عالية.

وقال د.عبدالسلام الجباب مدير إدارة طب الأسنان رئيس الفريق الطبي: تعتمد هذه التقنية على إجراء أشعة مقطعية لعظام المريض ومن ثم طباعتها بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد، وتخطيط الحالية جراحياً على النموذج الخاص بالمريض قبل طباعة دليل جراحي يساعد ويسهل على الجراح عملية قص العظم بدقة أعلى من الطرق التقليدية.

وأضاف: هذه التقنية تسهم في تسهيل عمليات مرضى التشوه الخلقي في إطباق الفكين، ومرضى الشفة الأرنبية، وانحراف الفكين.

وأوضح أنها تعطي دقة أكبر أثناء قص وتثبيت الفكين، إضافة إلى المساعدة على تقليل الوقت المتطلب لإجراء مثل هذه العمليات وسرعة إنجازها.

وأشار رئيس الفريق الطبي إلى أن هذه التقنية تم عملها بالكامل تصميماً وطباعة بكوادر وطنية في مدينة الملك فهد الطبية؛ مؤكداً السعي الحثيث إلى إنشاء وحدة مركزية متقدمة للتخطيط الجراحي والطباعة ثلاثية الأبعاد، واستخدام تطبيقاتها لخدمة المرضى.

وقد ضم الفريق الجراحي د.فالح الشهراني استشاري جراحة الفم والوجه والفكين المشارك، والمهندس الجراحي معاذ بوعائشة.