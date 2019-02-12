، كيف تحمي ملفاتك وتطبيقاتك المهمة بـ "بصمة الإصبع"؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بطريقة سهلة يمكن إبعادُها عن أعين المتطفلين أو الأطفال

طفلك أو طفلتك الصغيرة بعثت برسائل إلى مديريك أو زملائك في العمل أو أرسلت بالخطأ صورك الخاصة على مواقع التواصل، يقع كثير من مستخدمي الهواتف الذكية في تلك الأزمة المحرجة، التي يمكن حلها بطريقة سهلة.

ونشر موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصّص طريقة سهلة يمكن من خلالها إغلاق عدد من الملفات أو التطبيقات المهمة والحسّاسة وإبعادها عن أعين المتطفلين أو الأطفال.

ويشير الموقع إلى أنه مع تطور وسائل الحماية التقنية، فيمكن أن نضع مستشعر "بصمة الإصبع" ضمن عوامل الأمان البارزة، التي ينبغي أن يدعم بها المستخدم هاتفه لإغلاق الملفات والصور الحسّاسة والتطبيقات المهمة.

يختلف تطبيق ذلك الأمر على حسب نوع هاتفك، وهو ما سنعرضه هنا:

هواتف "هواوي":

- اذهب إلى إعدادات الهاتف

- منها انتقل إلى إعدادات الأمان والخصوصية.

- ثم انتقل إلى إعدادات بصمة الإصبع.

- ستجد خيارات عديدة، اختر منها "الدخول الآمن".

- ثم اختر أيقونة "دخول تطبيقات مقفلة".

- ثم ارجع بعدها إلى الإعدادات، وانتقل إلى "الأمان والخصوصية".

- اختر أيقونة "إقفال تطبيقات"، واختر التطبيقات التي تود إغلاقها.

- ستجد أنه لن يتم فتح تلك التطبيقات بعدها إلا ببصمة الإصبع.

هواتف "وان بلس":

- اذهب إلى الإعدادات.

- انتقل إلى أيقونة "خدمات".

- ثم اذهب إلى خيار "مقفل التطبيقات".

- افتح "مقفل التطبيقات"، ثم أضف التطبيقات التي تود إقفالها، ولن تفتح تلك التطبيقات بعد ذلك إلا عن طريق "بصمة الإصبع".

- لدى هواتف "وان بلس" خيار آخر مميز، وهو ما يُطلق عليه "صندوق الأمان"، الذي يمكّن المستخدم من وضع التطبيقات المهمة والحسّاسة به والذي يمكن الوصول إليه عن طريق "مدير الملفات" فقط وفي مكان سري لا يعرفه إلا المستخدم، ولن يفتح أيضاً إلا عن طريق "بصمة الإصبع".

هواتف "أوبو":

- اذهب إلى "الإعدادات".

- انتقل إلى خيار "بصمة الإصبع"، "بصمة الوجه"، و"رمز المرور".

- اضغط على أيقونة "كلمة المرور الخاصة"، ثم اضغط على زر تفعل خاصية "كلمة المرور الخاصة"، واختر تفعيلها عن طريق بصمة الإصبع أو الوجه.

- ثم ارجع إلى "الإعدادات" مرة أخرى ومنها إلى خيار "الأمان".

- اضغط على زر "تطبيقات مقفلة أو آمنة أو خاصة" -حسب نوع إصدار هاتفك، لن يعمل بعدها أي تطبيق أو ملف إلا بعد استخدام "بصمة الإصبع".

هواتف "سامسونج":

- اذهب إلى "الإعدادات".

- انتقل إلى "إقفال الشاشة والأمان".

- اختر خيار "ملف آمن"، ثم فعّل من استخدام "بصمة الإصبع" على التطبيقات أو الملفات.

- بعد تفعيل تلك الخاصية، ستجد أسفل منها خيارين "أضف تطبيقات" و "أضف ملفات"، ويمكنك أن تضيف إليهما أي تطبيقات أو ملفات ترغب في جعلها مغلقة.

هواتف "شاومي":

- ستجد على الشاشة الرئيسة "تطبيق الأمان"، اضغط عليه.

- ستجد داخلها أيقونة "غلق تطبيقات"، ثم ادخل كلمة المرور، وغيّر من تفعيلها ليتم تفعيلها عن طريق "بصمة الإصبع".

- لكن إذا أردت إخفاء ملفات بعينها، فيمكنك أن تدخل إلى خيار "ملفات مخفية" من على "مدير الملفات"، وانقل أي ملف لا ترغب في أن يكون ظاهراً إليه، وهذا لن يفتح أيضاً إلا ببصمة الإصبع.

هواتف أخرى:

- يمكن تحميل عدد من التطبيقات، التي تسمح بإغلاق التطبيقات والملفات عن طريق "بصمة الإصبع" فقط، مثل "LOCKit"، و"AppLock"، و"AppLocker".