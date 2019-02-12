، حادث حافلة الباحة .. 4 وفيات و9 إصابات وجهتان تستنفران ،

محمد بن مسعود - الدمام - 3 نساء بين المصابين والجميع نُقلوا للمستشفى .. تدخُّل سريع

استنفرت فِرق الهلال الأحمر والصحة في متابعة الحادث المروري لحافلة العمالة بالباحة الذي نجم عن وفاة 4 وإصابة 9 منها 3 نساء.

وباشرت الواقعة 5 إسعافات للهلال الأحمر و4 إسعافات للصحة، كما تابع مديرو الصحة والهلال الأحمر بالباحة الحادث.

تفصيلاً؛ صرّح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني؛ بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب حافلة في الساعة 7:06 صباح اليوم، على الرقم الموحد (997) بموقع طلوع وادي فيق وحسب البلاغ الوارد للعمليات، بأنه يوجد تعدُّد إصابات.

وأضاف الزهراني؛ أنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة ووجود نائب مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، ومدير القيادة الميدانية للموقع، وعند وصول أول فرقه اتضح وجود 13 إصابة.

وأوضح الزهراني؛ أن الإصابات نتج عنها 4 حالات وفاة بالموقع بعد الكشف عليها و9 إصابات؛ منها إصابة خطيرة، و3 إصابات متوسطة، ومثلها بسيطة نساء، وثلاث إصابات رجال جميعها من الجنسية الآسيوية، تم التعامل معها إسعافياً بالموقع حسب البروتوكولات الإسعافية وتم نقل الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة ونقلت فرقتان من إسعاف الصحة إصابتين، وإصابة نقلت عن طريق وسيلة أخرى.

وأوضح الزهراني؛ أن الحادث كان بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي؛ ووجه بتسخير الإمكانات كافة لخدمة المصابين بالحادث.

وفي السياق ذاته أوضح متحدث الشؤون الصحية بالباحة ماجد الشطي؛ أن إدارة الطوارئ والكوارث تلقت بلاغاً من عمليات الهلال الاحمر يفيد بوقوع حادث مروري (انقلاب حافلة) ويوجد تعدُّد إصابات، وفور تلقي البلاغ تم دعم الحدث بأربع فرق إسعافية وفرقة التدخل السريع والقيادة الميدانية بإشراف مدير ادارة الطوارئ والكوارث ومشرف العمليات، وتم رفع درجة الاستعداد وإبلاغ مستشفى الملك فهد بحالة الطوارئ، وتجهيز الفرق الطبية المتحركة وتعزيز قسم الطوارئ، وفور الوصول للموقع تبين وجود 13 إصابة تم التعامل مع الحالات وفرز الإصابات واتضح وجود تسع إصابات وعدد أربع وفيات بموقع الحادث تم التعامل مع الإصابات ونقل جميع الحالات إلى مستشفى الملك فهد، وصُنفت الحالات: حالة حرجة، وثماني حالات متوسطة، إلى حالة خطرة، وأربع وفيات.

وأوضح الشطي؛ أن الحادث كان بمتابعة مباشرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج؛ من وقت مباشرة الحادث، ووجود مدير مستشفى الملك فهد، والمدير الطبي بقسم الطوارئ.