، "البيئة" تفحص وترقم 1500 رأس إبل في مهرجان الملك عبدالعزيز ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الأسبوع الأول من خلال أعمال 80 فرقة لتقديم الخدمات البيطرية

باشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أعمالها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرياض، بفحص وترقيم وإصدار بطاقات الملكية ونقل الملكية لأكثر من 1500 رأس من الإبل المشاركة في المهرجان خلال الأسبوع الأول من انطلاقته؛ وذلك من خلال أعمال 80 فرقة لتقديم الخدمات البيطرية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم أحمد قاسم، قائلاً: إن الفِرَق البيطرية أكملت أعمالها خلال الفترة من 28 جمادى الأولى وحتى 5 جمادى الثانية 1440هـ، وفحص وترقيم 220 رأساً من الإبل المشاركة، وأنهت الفحوصات لـ804 رؤوس، إضافة إلى إصدار بطاقات ملكية ونقل ملكية لنحو 486 رأساً من الإبل.

وأضاف "القاسم"، أن عدد حالات الإبل التي تم استبعادها بلغت 5 حالات، وتم اكتشاف 26 حالة مرضية مختلفة، تَنَوعت بين الأمراض الجلدية والخراريج؛ مشيراً إلى أنه تم إجراء عمليات جراحية لثلاث حالات من الإبل المشاركة.

ودعا "قاسم"، في حالة وجود إصابات أو ظهور أعراض مرضية تنفسية للإبل، إلى سرعة التواصل على الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ: 8002470000، أو زيارة العيادة البيطرية بموقع المهرجان؛ مشيراً إلى أن الوضع الصحي العام للإبل مستقر بفضل الله.

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ80 فريقاً بيطرياً يضم نحو 160 طبيباً ومساعداً وفنياً بيطرياً، يقدم خدمات بيطرية تشمل التسجيل والترقيم والتشخيص وخدمات الرعاية البيطرية والفحوصات المخبرية، بالإضافة إلى الإرشاد البيطري، والكشف عن العبث والغش لمزايين الإبل المشاركة في المهرجان، وتطبيق الأنظمة بحق جميع المخالفين.