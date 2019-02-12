، هنا فارق الحياة .. مصرع عامل أثناء تنظيفه خزان صرف بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فرق الإنقاذ المائي باشرت وتم طلب الأدلة الجنائية ونقل الجثمان

لقي عامل في العقد الثالث مصرعه في أثناء تنظيفه خزان صرف صحي لأحد العقارات الواقعة بحي السامر شرقي محافظة جدة.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان؛ أن فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي التابعة للدفاع المدني بجدة باشرت في ساعة متأخرة من مساء أمس، بلاغاً عن سقوط عامل بخزان صرف صحي شرق المحافظة.

وعند وصول الفِرق لموقع الحادث اتضح وجود عامل في العقد الثالث من العمر بداخل خزان صرف صحي أُصيب بحالة اختناق في أثناء قيامه بأعمال التنظيم مما أدى إلى سقوطه في مياه آسنة.

شرعت فِرق الإنقاذ المائي في النزول وانتشال الجثمان بعد أن فارق الحياة داخل خزان صرف صحي يحتوي على كميات من المياه الآسنة بارتفاع يصل إلى متر واحد، تم بعد ذلك طلب الأدلة الجنائية، فيما نُقل جثمان العامل للمستشفى وسُلم الحادث إلى جهة الاختصاص.