، "أبوست" إلى الدرجة السابعة عشر بمطار أبها ،

محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة على ترقية مشرف خدمات الركاب بالخطوط الجوية العربية السعودية بمطار أبها، عبدالله علي أبوست، إلى الدرجة السابعة عشر؛ ابتداء من يناير ٢٠١٩.

وأعرب "أبوست" عن سعادته بهذه الترقية التي عَدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن.