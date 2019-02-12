، شاهد.. انتشار شجرة "المسكيت" يسبب الجفاف.. ومَطالب بالقضاء عليها ،

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أبدى أهالي مركز حلي والقوز جنوب محافظة القنفذة، استياءهم من سرعة انتشار شجرة "المسكيت" السمر الأمريكي التي تُسبب الجفاف حسب وصفهم؛ لأن جذورها تصل إلى خمسين متراً في باطن الأرض تقريباً؛ مما يجعلها تستهلك كميات كبيرة من المياه السطحية، السبب الذي جعلها تبقى خضراء على مدى العام، وساهم في سرعة انتشارها على الشريط الساحلي وكذلك أودية المنطقة، وأصبحت تشكل ضرراً على البيئة؛ لأنها تستهلك المياه ولا يوجد منها أي فائدة سواء للإنسان أو الحيوان، ولوحظ أن المواشي لا تأكلها برغم أن أوراقها وأغصانها خضراء في جميع الفصول.
وقال الأهالي إن انتشارها أصبح يُعيق حركة المواشي والإبل بسبب غزارة وكثرة نباتاتها في الأودية والأراضي التي كانت مفتوحة في السابق قبل أن يغزوها انتشار هذه الشجرة الخبيثة التي يعاني من أضرارها المواطنون بقرى حلي والقوز.
وناشد المواطنون وزارتيْ البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية، بسرعة تشكيل لجنة متخصصة للقضاء عليها، وإبعاد ضررها عن المواطن والبيئة، وتشجيع المواطنين على احتطابها؛ لأنه لا يمكن الاستفاده منها؛ بل تتسبب في قتل الأشجار الأخرى، واستهلاك المياه من باطن الأرض.
شاهد.. انتشار شجرة "المسكيت" يسبب الجفاف.. ومَطالب بالقضاء عليهاحسن العيسي الخليج 365 2019-02-12
أبدى أهالي مركز حلي والقوز جنوب محافظة القنفذة، استياءهم من سرعة انتشار شجرة "المسكيت" السمر الأمريكي التي تُسبب الجفاف حسب وصفهم؛ لأن جذورها تصل إلى خمسين متراً في باطن الأرض تقريباً؛ مما يجعلها تستهلك كميات كبيرة من المياه السطحية، السبب الذي جعلها تبقى خضراء على مدى العام، وساهم في سرعة انتشارها على الشريط الساحلي وكذلك أودية المنطقة، وأصبحت تشكل ضرراً على البيئة؛ لأنها تستهلك المياه ولا يوجد منها أي فائدة سواء للإنسان أو الحيوان، ولوحظ أن المواشي لا تأكلها برغم أن أوراقها وأغصانها خضراء في جميع الفصول.
وقال الأهالي إن انتشارها أصبح يُعيق حركة المواشي والإبل بسبب غزارة وكثرة نباتاتها في الأودية والأراضي التي كانت مفتوحة في السابق قبل أن يغزوها انتشار هذه الشجرة الخبيثة التي يعاني من أضرارها المواطنون بقرى حلي والقوز.
وناشد المواطنون وزارتيْ البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية، بسرعة تشكيل لجنة متخصصة للقضاء عليها، وإبعاد ضررها عن المواطن والبيئة، وتشجيع المواطنين على احتطابها؛ لأنه لا يمكن الاستفاده منها؛ بل تتسبب في قتل الأشجار الأخرى، واستهلاك المياه من باطن الأرض.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
11:25 AM
تصل جذورها لـ50 متراً تحت الأرض.. وتمتص كميات كبيرة من المياه
أبدى أهالي مركز حلي والقوز جنوب محافظة القنفذة، استياءهم من سرعة انتشار شجرة "المسكيت" السمر الأمريكي التي تُسبب الجفاف حسب وصفهم؛ لأن جذورها تصل إلى خمسين متراً في باطن الأرض تقريباً؛ مما يجعلها تستهلك كميات كبيرة من المياه السطحية، السبب الذي جعلها تبقى خضراء على مدى العام، وساهم في سرعة انتشارها على الشريط الساحلي وكذلك أودية المنطقة، وأصبحت تشكل ضرراً على البيئة؛ لأنها تستهلك المياه ولا يوجد منها أي فائدة سواء للإنسان أو الحيوان، ولوحظ أن المواشي لا تأكلها برغم أن أوراقها وأغصانها خضراء في جميع الفصول.
وقال الأهالي إن انتشارها أصبح يُعيق حركة المواشي والإبل بسبب غزارة وكثرة نباتاتها في الأودية والأراضي التي كانت مفتوحة في السابق قبل أن يغزوها انتشار هذه الشجرة الخبيثة التي يعاني من أضرارها المواطنون بقرى حلي والقوز.
وناشد المواطنون وزارتيْ البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية، بسرعة تشكيل لجنة متخصصة للقضاء عليها، وإبعاد ضررها عن المواطن والبيئة، وتشجيع المواطنين على احتطابها؛ لأنه لا يمكن الاستفاده منها؛ بل تتسبب في قتل الأشجار الأخرى، واستهلاك المياه من باطن الأرض.
، شاهد.. انتشار شجرة "المسكيت" يسبب الجفاف.. ومَطالب بالقضاء عليها ،
المصدر : الخليج 365
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