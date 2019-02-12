السعودية اليوم / انطلاق فعاليات مسابقة المهارات بتقنية القصيم للبنين والبنات على مستوى المنطقة



بريدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

انطلقت اليوم، مسابقة المهارات للبنين والبنات على مستوى منطقة القصيم، التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة على مدى يومين متتاليين، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وبإشراف معالي الدكتور أحمد الفهيد، وذلك في مقر الكليـة التقنية للبنين ببريـدة، وفي مقر الكلية التقنيـة للبنات بمحافظة الرس.

وتجرى هذه المسابقة على غرار المسابقة الوطنيـة للمهارات من حيث المستوى ومعايير التحكيم حسب المعايير المعتمدة من المنظمة العالمية للمهارات، إذ تعد هذه المسابقة المرحلة الأولى المؤهلة للمسابقة الوطنية للمهارات، وتبدأ بمسابقة المناطق خلال شهر فبراير الجاري، ثم يتأهل الفائزون إلى المسابقة الوطنية في مارس 2019، وتؤهل بدورها إلى المسابقة العالمية التي تقام في شهر أغسطس 2019م، حيث تمر المسابقة بعدة مراحل للتصفيـة العمليـة المبنية على معايير فنيـة وتحكيمية عالميـة لضمان تمثيل المملكة بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة المملكة بين دول العالم.

وتشتمل المسابقة على عدة مهارات في مجال التدريب التقني منها: مهارة تقنية صيانة السيارات المختلفة، ومهارة تصميم صفحات الإنترنت، إضافة إلى مهارة إدارة نظم الشبكات ، ومهارة التوصيلات الكهربائية في مختلف أنواع المشاريع الصناعية .

كما تشمل فروع المسابقة مهارة الحلول البرمجية للأعمال وهي إعداد وتطوير أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة القائمة لتوفير الحلول البرمجية للأعمال والمؤسسات الكبرى والصغرى، ومهارة الإلكترونيات وهي تجميع المنتجات الإلكترونية وتمديدها واختبار الأنظمة وتصميم الدوائر النموذجية، وكذلك مهارة اللحام وهي إعداد وتلحيم مختلف أنواع المعادن باستخدام الأدوات والوسائل الكهربائية والمعدات التي تعمل بالغاز، ومهارة التبريد والتكييف وهي تشغيل أجهزة وأنظمة التبريد والتكييف التي باتت ضرورة لا غنى عنها في حياتنا اليومية وفي عالمنا المعاصر، إضافة إلى مهارة الرسم الهندسي "الأوتوكاد"، وهي استخدام البرمجيات الحاسوبية لابتكار وتحسين مشاريع تصنيعية في مجالات مختلفة من بناء السفن إلى هندسة الفضاء، كما تتضمن المهارات المشاركة مهارة تقنية الأزياء ومهارة التصميم الجرافيكي، إضافة إلى مهارة تصفيف الشعر.

يذكر أن مسابقة المهارات الوطنية في المهن الصناعية والخدماتية تقام بأعلى المقاييس العالمية بإشراف ومتابعة الأمانة العامة للمسابقة الوطنيـة للمهارات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتعقد على مدى ثلاثة أيام متتالية وتكون على غرار المسابقة العالميـة للمهارات من حيث المستوى ومعايير التحكيم، كما أن المسابقة العالمية تعتبر مسابقة على مستوى العالم يشارك فيها أكثر من 79 دولة وإقليم للتنافس في المهارات الفنيـة وهي مناسبة دولية تعقد كل سنتين في دولة من الدول الأعضاء في هذه المسابقات، وتشارك كل دولة من الدول الأعضاء بمتسابق واحد وخبير مرافق له في كل مهـارة شرط أن يكون عمر المتسابق دون سن 23، لذا تحـرص الأمانة على اختيار ممثلي المملكة العربية

// انتهى //

14:02ت م

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بريدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسانطلقت اليوم، مسابقة المهارات للبنين والبنات على مستوى منطقة القصيم، التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة على مدى يومين متتاليين، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وبإشراف معالي الدكتور أحمد الفهيد، وذلك في مقر الكليـة التقنية للبنين ببريـدة، وفي مقر الكلية التقنيـة للبنات بمحافظة الرس.وتجرى هذه المسابقة على غرار المسابقة الوطنيـة للمهارات من حيث المستوى ومعايير التحكيم حسب المعايير المعتمدة من المنظمة العالمية للمهارات، إذ تعد هذه المسابقة المرحلة الأولى المؤهلة للمسابقة الوطنية للمهارات، وتبدأ بمسابقة المناطق خلال شهر فبراير الجاري، ثم يتأهل الفائزون إلى المسابقة الوطنية في مارس 2019، وتؤهل بدورها إلى المسابقة العالمية التي تقام في شهر أغسطس 2019م، حيث تمر المسابقة بعدة مراحل للتصفيـة العمليـة المبنية على معايير فنيـة وتحكيمية عالميـة لضمان تمثيل المملكة بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة المملكة بين دول العالم.وتشتمل المسابقة على عدة مهارات في مجال التدريب التقني منها: مهارة تقنية صيانة السيارات المختلفة، ومهارة تصميم صفحات الإنترنت، إضافة إلى مهارة إدارة نظم الشبكات ، ومهارة التوصيلات الكهربائية في مختلف أنواع المشاريع الصناعية .كما تشمل فروع المسابقة مهارة الحلول البرمجية للأعمال وهي إعداد وتطوير أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة القائمة لتوفير الحلول البرمجية للأعمال والمؤسسات الكبرى والصغرى، ومهارة الإلكترونيات وهي تجميع المنتجات الإلكترونية وتمديدها واختبار الأنظمة وتصميم الدوائر النموذجية، وكذلك مهارة اللحام وهي إعداد وتلحيم مختلف أنواع المعادن باستخدام الأدوات والوسائل الكهربائية والمعدات التي تعمل بالغاز، ومهارة التبريد والتكييف وهي تشغيل أجهزة وأنظمة التبريد والتكييف التي باتت ضرورة لا غنى عنها في حياتنا اليومية وفي عالمنا المعاصر، إضافة إلى مهارة الرسم الهندسي "الأوتوكاد"، وهي استخدام البرمجيات الحاسوبية لابتكار وتحسين مشاريع تصنيعية في مجالات مختلفة من بناء السفن إلى هندسة الفضاء، كما تتضمن المهارات المشاركة مهارة تقنية الأزياء ومهارة التصميم الجرافيكي، إضافة إلى مهارة تصفيف الشعر.يذكر أن مسابقة المهارات الوطنية في المهن الصناعية والخدماتية تقام بأعلى المقاييس العالمية بإشراف ومتابعة الأمانة العامة للمسابقة الوطنيـة للمهارات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتعقد على مدى ثلاثة أيام متتالية وتكون على غرار المسابقة العالميـة للمهارات من حيث المستوى ومعايير التحكيم، كما أن المسابقة العالمية تعتبر مسابقة على مستوى العالم يشارك فيها أكثر من 79 دولة وإقليم للتنافس في المهارات الفنيـة وهي مناسبة دولية تعقد كل سنتين في دولة من الدول الأعضاء في هذه المسابقات، وتشارك كل دولة من الدول الأعضاء بمتسابق واحد وخبير مرافق له في كل مهـارة شرط أن يكون عمر المتسابق دون سن 23، لذا تحـرص الأمانة على اختيار ممثلي المملكة العربية السعودية في المسابقة العالمية للمهارات من خلال عدة مراحل لضمان الوصول للأفضل.// انتهى //14:02ت م0094

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