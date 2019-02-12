السعودية اليوم / "الشعر العربي" دورة بتعليم مكة

مكة المكرمة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع أكاديمية الشعر العربي، بجامعة الطائف اليوم، دورة "الشعر العربي"، استهدفت ٩٣ تربوياً وتربوية من مدارس تعليم مكة.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي أنّ مثل هذه الدورات تأتي تزامنًا مع أهداف وزارة التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي والإسهام بتجويد مخرجات الاختبارات الدولية من خلال إتقان مهارة القراءة والكتابة في ترسيخ أهمية اللغة العربية الفصحى وتعزيزها في نفوس الأجيال تحدثاً وكتابة.وبين الحارثي أن ذلك يأتي تماشياً مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة التي تدعو لتعليم الشعر العربي بين الناشئة، مُشيراً إلى أن تعليم مكة لايألو جهداً في استثمار مثل هذه الفرص التي تدعو للتجديد والتطوير والأخذ بيد الطلبة نحو التميز، كذلك إبراز المواهب الأدبية لديهم وإعطاء المتمكنين فيها حقهم من التقدير والتعزيز، وتمكينهم حسب مجالاتهم ورغباتهم تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.وتناولت الدورة في جلستها الأولى محاور متعددة شملت: الفرق بين الشعر والنثر، وتعريف الشعر، كذلك سمات الشعر وخصائصه، ومكانة الشعر والشاعر قديماً وحديثاً، وتطرقت الدورة في يومها الثاني إلى الشعر والمقاطع الصوتية، وأوزان الشعر العربي، وكذلك العلاقة بين الموسيقى والشعر ، ومكونات الجملة الشعرية وطرق الحفظ والإلقاء.يذكر أنّ البرنامج يهدف إلى تنمية الإبداع الشعري ورعاية المواهب الأدبية، ونشر الثقافة الشعرية مجتمعياً، إضافة إلى تعزيز دور الشعر في الثقافة العربية المعاصرة،وتعزيز الثقة لدى الطلاب الطالبات ومساعدتهم على بناء شخصياتهم، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم بأسلوب أدبي، إبداعي.// انتهى //13:52ت م0089