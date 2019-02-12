السعودية اليوم / المرصد السوري : قوات النظام السوري تواصل خرقها لمناطق تقع ضمن مواقع الهدنة الروسية – التركية



لندن 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

واصلت قوات نظام الأسد خرقها لمواقع تقع ضمن مناطق سريان الهدنة الروسية - التركية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له ,أن قوات النظام قصفت أماكن في تل الصخر والبانة بريف حماة الشمالي، وأماكن أخرى في محور الكتيبة المهجور بريف إدلب الشرقي.

وأضاف البيان :" أنه رصد قصفاً من قبل قوات النظام طال مناطق في قرية أم الخلاخيل، في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، كما تم استهداف أماكن في منطقة شم الهوى التي تسيطر عليها قوات النظام في الريف ذاته، ولم ترد معلومات عن وجود خسائر بشرية إلى الآن".

// انتهى //

13:51ت م

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لندن 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسواصلت قوات نظام الأسد خرقها لمواقع تقع ضمن مناطق سريان الهدنة الروسية - التركية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له ,أن قوات النظام قصفت أماكن في تل الصخر والبانة بريف حماة الشمالي، وأماكن أخرى في محور الكتيبة المهجور بريف إدلب الشرقي.وأضاف البيان :" أنه رصد قصفاً من قبل قوات النظام طال مناطق في قرية أم الخلاخيل، في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، كما تم استهداف أماكن في منطقة شم الهوى التي تسيطر عليها قوات النظام في الريف ذاته، ولم ترد معلومات عن وجود خسائر بشرية إلى الآن".// انتهى //13:51ت م0088

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