السعودية اليوم / إدارة "تعليم الجوف" تنظم برنامجاً تدريبياً عن السلامة المدرسية والمرورية



سكاكا 07 جمادي الأخرة1440هـ الموافق 12 فبراير 2019م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة نشاط الطالبات "بنات"، البرنامج التدريبي "السلامة المدرسية والمرورية وعي ومسؤولية"، الذي استهدف رائدات النشاط بالمدارس لجميع المراحل التعليمية.

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع في كلمتها ضرورة اتقان الطالبات لمهارات الأمن والسلامة، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تعرض للأخطار، والانتباه للطالبات في الصفوف الأولية أثناء انتظار الحافلات وكيفية الصعود إليها والنزول.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات "بنات" نورة بنت محمد المسباح أن الهدف من البرنامج هو نقل المحاور وتدريب الطالبات عليها ورفع نسبة الوعي والإجراءات الوقائية قبل الوقوع بالمخاطر، باعتبار السلامة مسؤولية الجميع، والسلامة المرورية فيما يخص الحافلات، كما تم عرض مواد إثرائية عن قواعد السلامة في النقل المدرسي.

وأضافت أن المحاور تضمنت مجموعة من المعارف والمهارات اللازمة، مثل تجنب الأخطار، ومعرفة أدوات وعدد السلامة، ومعرفة اللوحات الإرشادية، التي تشتمل على مخطط المدرسة وتوضيحه للطالبات، وأنواع المخاطر وأساليب التعامل معها، والملاحظات المهمة على السلوكيات الخاطئة لدى الطالبات مثل قذف الأشياء على الآخرين كالأقلام وغيرها.

// انتهى//

13:49ت م

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سكاكا 07 جمادي الأخرة1440هـ الموافق 12 فبراير 2019م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة نشاط الطالبات "بنات"، البرنامج التدريبي "السلامة المدرسية والمرورية وعي ومسؤولية"، الذي استهدف رائدات النشاط بالمدارس لجميع المراحل التعليمية.وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع في كلمتها ضرورة اتقان الطالبات لمهارات الأمن والسلامة، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تعرض للأخطار، والانتباه للطالبات في الصفوف الأولية أثناء انتظار الحافلات وكيفية الصعود إليها والنزول.من جانبها، أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات "بنات" نورة بنت محمد المسباح أن الهدف من البرنامج هو نقل المحاور وتدريب الطالبات عليها ورفع نسبة الوعي والإجراءات الوقائية قبل الوقوع بالمخاطر، باعتبار السلامة مسؤولية الجميع، والسلامة المرورية فيما يخص الحافلات، كما تم عرض مواد إثرائية عن قواعد السلامة في النقل المدرسي.وأضافت أن المحاور تضمنت مجموعة من المعارف والمهارات اللازمة، مثل تجنب الأخطار، ومعرفة أدوات وعدد السلامة، ومعرفة اللوحات الإرشادية، التي تشتمل على مخطط المدرسة وتوضيحه للطالبات، وأنواع المخاطر وأساليب التعامل معها، والملاحظات المهمة على السلوكيات الخاطئة لدى الطالبات مثل قذف الأشياء على الآخرين كالأقلام وغيرها.// انتهى//13:49ت م0087

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