اقتصادي / بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 4ر39 نقطة



الكويت 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 4ر39 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5253 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 76ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر147 مليون سهم تمت من خلال 5473 صفقة نقدية بقيمة 6ر23 مليون دينار كويتي (نحو 88ر77 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 21ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4795 نقطة وبنسبة 49ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 09ر93 مليون سهم تمت عبر 2758 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 17ر16 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر47 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر5504 نقطة وبنسبة ارتفاع 87ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر54 مليون سهم تمت عبر 2715 صفقات بقيمة 7ر18 مليون دينار (نحو 71ر61 مليون دولار).

// انتهى //

13:23ت م

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الكويت 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 4ر39 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5253 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 76ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر147 مليون سهم تمت من خلال 5473 صفقة نقدية بقيمة 6ر23 مليون دينار كويتي (نحو 88ر77 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 21ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4795 نقطة وبنسبة 49ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 09ر93 مليون سهم تمت عبر 2758 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 17ر16 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر47 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر5504 نقطة وبنسبة ارتفاع 87ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر54 مليون سهم تمت عبر 2715 صفقات بقيمة 7ر18 مليون دينار (نحو 71ر61 مليون دولار).// انتهى //13:23ت م0083

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