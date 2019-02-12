سياسي / الرئيس اللبناني يلتقي المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان



بيروت 7 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 12 فبراير 2019م واس

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش .

وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

ونقل كوبيش للرئيس اللبناني تهاني الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش بتشكيل الحكومة الجديدة.

// انتهى //

13:20ت م

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بيروت 7 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 12 فبراير 2019م واسالتقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش .وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.ونقل كوبيش للرئيس اللبناني تهاني الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش بتشكيل الحكومة الجديدة.// انتهى //13:20ت م0080

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