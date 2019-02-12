السعودية اليوم / تعليم حائل يختتم برنامجاً تدريبياً بعنوان "التنمية المهنية"



حائل 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثله بإدارة التدريب والابتعاث اليوم, برنامجاً تدريبياً بعنوان "التنمية المهنية", قدمه مشرف التدريب والابتعاث غازي مشهور الغازي, وذلك في مقر إدارة التدريب والابتعاث.

ويهدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام إلى تنمية معارف ومهارات وإتجاهات المتدربين في التنمية المهنية.

وتناول البرنامج مفهوم التنمية المهنية ودورها في تحقيق الذات وتحديد وسائل وأساليب التنمية للمعلمين، وكذلك تصميم البرنامج والتخطيط ودور قائد المدرسة في التنمية المهنية وتطبيق خطوات عملية التخطيط التي يقوم وتقييمها.

// انتهـى //

13:11ت م

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حائل 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثله بإدارة التدريب والابتعاث اليوم, برنامجاً تدريبياً بعنوان "التنمية المهنية", قدمه مشرف التدريب والابتعاث غازي مشهور الغازي, وذلك في مقر إدارة التدريب والابتعاث.ويهدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام إلى تنمية معارف ومهارات وإتجاهات المتدربين في التنمية المهنية.وتناول البرنامج مفهوم التنمية المهنية ودورها في تحقيق الذات وتحديد وسائل وأساليب التنمية للمعلمين، وكذلك تصميم البرنامج والتخطيط ودور قائد المدرسة في التنمية المهنية وتطبيق خطوات عملية التخطيط التي يقوم وتقييمها.// انتهـى //13:11ت م0075

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