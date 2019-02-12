السعودية اليوم / لجنة مشتركة لبرامج التنمية بين محافظة رابغ وجامعة الملك عبدالعزيز



جدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

تستعد اللجنة التنفيذية المشتركة لبرامج التنمية بين محافظة رابغ وجامعة الملك عبدالعزيز بعد الموافقة على تشكيلها لإعداد خططها وبرامجها التفصيلية للنهوض بالمحافظة علمياً واجتماعياً وثقافياً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة .

وتضم اللجنة التي يرأسها وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بمحافظة رابغ الدكتور رافت بن محمد الجديبي ، رئيس التنمية الثقافية والشبابية بإمارة منطقة مكة المكرمة بالمحافظة صلاح بن حمود الرشيدي ووكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للتطوير برابغ الدكتور طالب بن صالح العطاس ومدير إدارة الخدمات وصيانة المرافق والإسكان برابغ المهندس باسل بن حماد الصاعدي ووكيل عمادة تقنية المعلومات برابغ الدكتور هاني بن معيتق الجحدلي ورئيس التنمية الأسرية بمحافظة رابغ أحمد بن محمد الثقفي .

وتسعى اللجنة التنفيذية المشتركة لبرامج التنمية لدراسة المقترحات والمبادرات المقدمة من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو أفراد المجتمع لتطوير برامج التنمية بمحافظة رابغ والرفع بالخطط والبرامج لاعتمادها من الجهات الإشرافية العليا مع الاستفادة من الطاقات والكوادر المؤهلة سواءً في المحافظة أو الجامعة وتشكيل اللجان العامة والفرق التطوعية .

تركز اللجنة على اعداد التقارير الدورية وفق مؤشرات الإنجاز والأداء والاعتمادات العلمية وإصدار شهادات إجازة المشاركات وتشكيل التحالفات والشراكات مع الادارات والقطاعات الحكومية والأمنية والمجتمعية والتسويق للبرامج والفعاليات للمجتمع بمحافظة رابغ والمراكز التابعة لها .

// انتهى //

13:04ت م

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جدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واستستعد اللجنة التنفيذية المشتركة لبرامج التنمية بين محافظة رابغ وجامعة الملك عبدالعزيز بعد الموافقة على تشكيلها لإعداد خططها وبرامجها التفصيلية للنهوض بالمحافظة علمياً واجتماعياً وثقافياً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة .وتضم اللجنة التي يرأسها وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بمحافظة رابغ الدكتور رافت بن محمد الجديبي ، رئيس التنمية الثقافية والشبابية بإمارة منطقة مكة المكرمة بالمحافظة صلاح بن حمود الرشيدي ووكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للتطوير برابغ الدكتور طالب بن صالح العطاس ومدير إدارة الخدمات وصيانة المرافق والإسكان برابغ المهندس باسل بن حماد الصاعدي ووكيل عمادة تقنية المعلومات برابغ الدكتور هاني بن معيتق الجحدلي ورئيس التنمية الأسرية بمحافظة رابغ أحمد بن محمد الثقفي .وتسعى اللجنة التنفيذية المشتركة لبرامج التنمية لدراسة المقترحات والمبادرات المقدمة من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو أفراد المجتمع لتطوير برامج التنمية بمحافظة رابغ والرفع بالخطط والبرامج لاعتمادها من الجهات الإشرافية العليا مع الاستفادة من الطاقات والكوادر المؤهلة سواءً في المحافظة أو الجامعة وتشكيل اللجان العامة والفرق التطوعية .تركز اللجنة على اعداد التقارير الدورية وفق مؤشرات الإنجاز والأداء والاعتمادات العلمية وإصدار شهادات إجازة المشاركات وتشكيل التحالفات والشراكات مع الادارات والقطاعات الحكومية والأمنية والمجتمعية والتسويق للبرامج والفعاليات للمجتمع بمحافظة رابغ والمراكز التابعة لها .// انتهى //13:04ت م0073

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