

لندن 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

أكّد وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون أن التحديات الأمنية العالمية تستوجب استعداد القوات المسلحة البريطانية واكتمال جاهزيتها العسكرية في ظل التنافس في العالم.

وشدد ويليامسون، في محاضرة ألقاها في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية والأمنية ، الليلة الماضية ، على أهمية أن تحافظ بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي على دورها الريادي كقوى عسكرية كبرى مشدداً على أهمية الاستعداد للتنافس من اجل الدفاع عن مصالح بريطانيا في العالم.

وأعلن عن حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ رؤية بلاده الدفاعية الجديدة لتشمل تطوير القدرة الاستراتيجية من خلال إنشاء مجموعتين هجوميتين جديدتين.

وذكر أن سلاح الجو الملكي سوف يقوم أيضا بزيادة عدد أسراب مقاتلات (التايفون) من خمسة إلى سبعة مما يثبت أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن نفسها وحلفائها في أنحاء العالم.

// انتهى //

13:03ت م

0071



لندن 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسأكّد وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون أن التحديات الأمنية العالمية تستوجب استعداد القوات المسلحة البريطانية واكتمال جاهزيتها العسكرية في ظل التنافس في العالم.وشدد ويليامسون، في محاضرة ألقاها في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية والأمنية ، الليلة الماضية ، على أهمية أن تحافظ بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي على دورها الريادي كقوى عسكرية كبرى مشدداً على أهمية الاستعداد للتنافس من اجل الدفاع عن مصالح بريطانيا في العالم.وأعلن عن حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ رؤية بلاده الدفاعية الجديدة لتشمل تطوير القدرة الاستراتيجية من خلال إنشاء مجموعتين هجوميتين جديدتين.وذكر أن سلاح الجو الملكي سوف يقوم أيضا بزيادة عدد أسراب مقاتلات (التايفون) من خمسة إلى سبعة مما يثبت أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن نفسها وحلفائها في أنحاء العالم.// انتهى //13:03ت م0071

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بريطانيا تطلق رؤية واستراتيجية عسكرية جديدة لحماية مصالحها عقب بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.