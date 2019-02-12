انت الان تتابع تفاصيل خبر مقدونيا ترفض منح إماراتية اللجوء.. ومخاوف من ترحليها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 12:54 مساءً - قررت محكمة مقدونية عدم منح اللجوء للمواطنة الإماراتية المعنفة هند البلوكي، التي اشتكت من خلال مقطع مصور من سوء معاملة والدها وأخيها لأنها طلبت الطلاق من زوجها، وهو ما يشكل خطراً عليها في حالة ترحيلها إلى أبو ظبي، وفق مؤسسات حقوقية.

وأفاد محامون ونشطاء أمس الاثنين، أن وزارة الداخلية المقدونية رفضت طلب البلوكي في اللجوء، بدعوى أنها "تعيش حياة طبيعية" ولا يوجد سببا كافياً لمنحها الحماية.

وأكد المحامون أنها تقدموا بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ لمنع ترحيلها، وحصلوا على موافقة، مشيرين إلى أن البلوكي المحتجزة في مركز إيواء للمهاجرين لا تزال تواجه خطر الترحيل.

وقال زوران درانغوف من رابطة المحامين الشباب في مقدونيا الذي رفع القضية: "في الوقت الحالي، أنها في أمان من خطر الترحيل".

وهربت البلوكي من دبي إلى مقدونيا، في حين ذكر ناشطون أن السلطات الإماراتية تسعى إلى إرجاعها للبلاد.

وطالبت المواطنة الإماراتية المنظمات الحقوقية الدولية بإبداء المساعدة حتى لا تكون عرضة للعنف الذي قد ينهي حياتها.

وفتح هروب لطيفة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، العام الماضي إلى خارج البلاد، ملف الانتهاكات ضد المرأة الإماراتية، لا سيما أنها طلبت المساعدة من منظمات حقوق الإنسان العالمية، لكن الأمن الإماراتي أرجعها إلى بلادها قسرياً ولم يعرف مصيرها منذ ذلك الحين.

وفي يوم 10 مايو 2018، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها تلقّت رسالة خطّية من المعتقلة السياسية مريم البلوشي، أكّدت فيها تعرّضها لانتهاكات متعدّدة منذ اعتقالها، في 19 نوفمبر 2015، حتى الحكم عليها بالسجن 5 سنوات.

وتتهم تقارير دولية السلطات الإماراتية بتعذيب وترهيب المعتقلين والناشطين في مجالات حقوق الإنسان داخل سجونها، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي وقعت عليها أبوظبي.