شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قناة تبث فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مشرف النقل التلفزيوني سعود التركي، أن النقل يضم استديو للتحليل يستضيف مختصين مع تقارير واستطلاعات المراسلين الميدانيين، لمواكبة جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل واستعراض الإبل المشاركة .
ولفت إلى أن نادي الإبل يقدم نقلة نوعية في البث عبر أكثر من 12 كاميرا توثّق زوايا المهرجان وفعالياته، مبينًا أن المخرج يختار من زواياها ما يظهر في البث من لقطات حية، تسعى لتوثيق ونقل الصورة الكاملة في العروض المتنوعة.
وأبان التركي أن المهرجان يغطي فعالياته أكثر من " 12 " قناة محلية وخليجية ، فيما ستنضم إلى البث القنوات الرياضية التي تنتظر انطلاقة سباق الهجن، مشيدًا بالمواكبة الموسعة التي تضفيها القنوات الشعبية على جائزة المزاين ، مشيرًا إلى أن نادي الإبل يقدم خدمة البث المباشر عبر حساب المهرجان على تويتر [email protected] مع قناة اليوتيوب، علاوة على مشاركة العديد من القنوات عبر التقارير المسجلة التي تنقل صورة المهرجان ، مشيداً بمبادرة نادي الإبل التي خصصت جوائز تنافسية للقنوات الناقلة، والتي ستسهم بدورها في دعم القنوات وتحفيزها على الإبداع في نقل ومواكبة الحدث .
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