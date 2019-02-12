شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بوابات جديدة لدخول المنقيات في ميدان مهرجان الإبل والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في النسخة الثالثة لهذا العام، " 3 " بوابات لدخول المنقيات إلى ميدان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل " ميدان العرض "، في إجراء جديد للتسهيل على ملاك الإبل دخول الميدان والخروج منه .

أوضح ذلك نائب الرئيس التنفيذي لنادي الإبل عبد الله بن سعيد المري، مؤكداً أن هذا التطوير يهدف إلى معالجة عشوائية الدخول والتفويج والمسيرات، موضحًا أن البوابات الجديدة سهلت دخول المنقيات إلى ميدان العرض وكذلك دخول الجمهور إلى مدرجات الميدان.

وأضاف المري " أنه تم تصميم البوابات على شكل نصف دائرة قطره نحو 1 كيلومتر، ثم تلتقي في مكان واحد، حيث تقع صالة استقبال الملاك المجهزة بكافة متطلبات الضيافة ".

وأبان المري أن اللجان المنظمة تطلب من مالك الإبل الكشف عن إحداثيات موقع إبله ومخيمه، ثم بناء على ذلك تحدد له رقم البوابة التي يجب أن يدخل منها لقربها من موقعه أكثر من غيرها، مشيراً إلى أنه تم تنظيم المسار بحيث يدخل الملاك والراجلة عبر مسار مخصص، فيما تدخل المنقيات مع ركابها عبر مسار مختلف بطريقة مرتبة تظهر الموروث بشكل منظم يعكس صورته الحضارية.

وكشف المري أن البوابات الجديدة وشكلها الهندسي تم تصميمه من قبل نادي الإبل واستغرق شهراً في التنفيذ بعد اعتماده، مضيفاً أنهم لمسوا أثراً إيجابياً في الأيام الماضية، وأن الملاك ملتزمون التزاماً كاملاً بمواقع الدخول المخصصة لهم حسب مواقع منقياتهم.