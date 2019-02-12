تقديم سند الزواج snad| رابط التسجيل في برنامج محمد بن سلمان وطريقة التقديم وشروطه

نوفر رابط تقديم سند الزواج snad عبر بوابة سند الرسمية وفقاً للشروط المطلوبة، حيث يُعد برنامج سند محمد بن سلمان واحداً من المبادرات الخيرية المُقدمة من ولي العهد السعودي، فهو مبادرة اجتماعية تم تخصيصها بالمملكة العربية السعودية لأجل المواطنين والمواطنات المتزوجين حديثا، والهدف من ذلك هو تخفيف الأعباء الخاصة بالزواج وتطوير وتعزيز الوعي المعرفي لدى مواطني ومواطنات المملكة بآليات مُبتكرة.

بالإضافة إلى العمل على تأسيس روابط مُجتمعية وثيقة، وتمكين الأفراد من الانطلاق في المشاريع المختلفة دون القلق حول كيفية توفير الاحتياجات الأساسية للفرد، ويتم اختيار المستفيدين من برنامج سند snad بآلية حديثة ومطورة يتم تحديثها بشكل دوري معتمدةً على الشفافية في الاختيار والوضوح، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوافر رابط تسجيل سند الرسمي، والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للاستفادة من برنامج سند الزواج، وطريقة التسجل في سند محمد بن سلمان.

تقديم سند الزواج snad

تم إطلاق برنامج سند الزواج باعتباره واحداً من المبادرات التي يحرص ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعودي على تقديمها للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتوفير المزيد من الأمان الذي ينتج عنه ازدهاراً على المستوى الفردي، ويترتب على ازدهار مستوى الفرد تحقيق الازدهار للمجتمع كافة، حيث يهدف برنامج سند إلى التعرف على الاحتياجات المختلفة لجميع فئات المجتمع السعودي والعمل على مساندتها بما يُحقق التنمية والازدهار، ويتم تقديم سند الزواج snad من خلال موقع سند الرسمي.

ويقدم برنامج سند محمد بن سلمان الدعم النقدي أو المادي لشرائح مختلفة بالمجتمع السعودي عن طريق آليات مناسبة وملائمة، ويهدف إلى بناء مجتمع تتكاتف فيه كافة الجهود لرعايته وسنده نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، فهو برنامج غير ربحي تم تخصيصه من جانب ولي العهد السعودي ليصبح مظلة تندرج منها كافة المساهمات الاجتماعية التي يرعاها، ويتحقق ذلك من خلال تدشين مبادرات مختلفة ومتنوعة تساعد في متابعة متطلبات الفرد الأساسية بما تعود بالنفع على المجتمع، ويتم استقبال طلبات تقديم سند الزواج snad من خلال المنصة الرسمية للبرنامج (www.snad.org.sa).

وقد تم إيضاح الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على دعم برنامج سند محمد بن سلمان، وذلك حرصاً على تحقيق الهدف المرجو من إنشاء البرنامج وتعظيم الأثر ومساعدة الفئة المجتمعية المستهدفة، وتتمثل شروط الحصول على دعم برنامج سند في التالي:

يجب أن يكون الزوج والزوجة من أصحاب الجنسية السعودية. أن يتراوح سن الزوج بين 21 – 40 سنة. أن يتراوح عمر الزوجة ما بين 18 – 40 سنة. يجب أن يكون الزواج الأول للمواطن السعودي. حصول المتقدم على شهادة الثانوية كحد أدنى. يجب أن يكون حديث الزواج، بحيث لا يكون قد مر على زواجه أكثر من عام من تاريخ تقديم سند الزواج snad . لا يتجاوز دخل المتقدم عن مبلغ 4000 ريال سعودي. لا يزيد المهر المدفوع عن مبلغ 50 ألف ريال سعودي. إتمام دورة الوعي المالي وحصول المتقدم على درجة لا تقل عن نسبة 60%. هناك أولوية للفئات التالية (أبناء شهداء الواجب الوطني، الأيتام، أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة).

رابط موقع سند الرسمي (snad.org.sa).

تسجيل سند محمد بن سلمان

طريقة التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان

تقديم سند محمد بن سلمان

يتم التقديم في برنامج سند محمد بن سلمان من خلال آلية مُوضحة من قبل برنامج سند الزواج، حيث يتم دخول موقع سند Snad الرسمي باتباع الرابط المباشر المرفق، ثم اختيار صفحة مبادرة سند الزواج، ثم التأكد من توفر كافة الشروط لدى الراغب في التقدم للبرنامج والتسجيل به المذكورة بالمقال، مع ضرورة اجتياز دورة الوعي المالي بنسبة مئوية لا تقل عن 60%، ملئ وتعبئة بيانات المتقدم المطلوبة، ثم الإقرار بصحة البيانات المُقدمة، وفي النهاية يتم انتظار رسالة اعتماد الطلب المقدم، ومن يرغب في تقديم سند الزواج snad يمكنه ذلك باتباع الرابط الرسمي المرفق، كما يُمكنكم التعرف على طريق تسجيل سند من خلال الفيديو التالي:

شروط تسجيل سند محمد بن سلمان

تحديث 17 يناير 2019: يشترط برنامج سند محمد بن سلمان للزواج بألا يتجاوز دخل المُتقدم الشهري عن 4000 ريال سعودي شهرياً، فماذا يُقصد مصطلح “الدخل” هنا؟ أجاب برنامج سند للزواج عن هذا التساؤل بتعريف الدخل بأنه هو المبلغ المُسجل والخاضع للاشتراك لدى الجهات الحكومية (الخدمة المدنية، التأمينات الاجتماعية، مؤسسة التقاعد العامة)، ويُعد من ليس دخل ثابت ضمن الفئة التي تستحق العطاء غير المُسترد، وذلك في حال أنه لم يكن مسجلاً بمؤسسة أو شركة تجارية يحصل على دخل منها يتعدى المبلغ المُحدد ضمن الشروط (4000 ريال)، ويعد برنامج سند محمد بن سلمان برنامجاً اجتماعياً غير ربحي من أجل بناء مجتمعاً متماسكاً، ويتم التسجيل في برنامج سند للزواج محمد بن سلمان عن طريق اتباع رابط تقديم سند الزواج snad الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.