شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار القبول للماجستير والدكتوراه في جامعة الإمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية استمرار التقديم الإلكتروني للقبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1441/1440، للطلاب والطالبات، حتى يوم الثلاثاء 1440/6/14 الموافق 2019/2/19، وذلك على الرابط

https://iussb.imamu.edu.sa/PROD_ar/bwskalog.P_DispLoginNon.

وأهابت العمادة بالمتقدمين الحصول على درجة في اختبار القدرات للجامعيين الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) وذلك للدخول في المفاضلة بين المتقدمين.