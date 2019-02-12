شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينظم دورة الإسعافات الأولية لمعيلات الأسر في حضرموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حضرموت)

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورة الإسعافات الأولية في مديريات المكلا والشحر وتريم بمحافظة حضرموت، واستفادت منها 40 معيلة من معيلات الأسر، وذلك ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن.

وتأتي هذه الدورة ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء، والذي بلغ 325 مشروعاً.

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