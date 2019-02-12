شكرا لقرائتكم خبر عن 19 حالة اختناق بحريق شقة سكنية في جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)
أُصيب 19 شخصاً بحالات اختناق وهلع نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي الفيحاء في محافظة جدة بينهم حالة متوسطة الخطورة.
وأكد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أبو زيد، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا فجر اليوم (الثلاثاء) عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تمت مباشرة حادثة الحريق عن طريق خمس فرق إسعافية مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري، بعد إخلاء فرق الدفاع المدني للشقة من المصابين.
وأضاف أبو زيد أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، 11 حالة عولجت بالموقع، وتم نقل 8 حالات متوسطة الخطورة على أثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك فهد العام ومستشفى شرق جدة.
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