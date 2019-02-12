شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تكشف آلية النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أوضحت وزارة الإعلام أن اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات، وفقا لأحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، تعقد اجتماعات أسبوعية للنظر في الدعاوى. أوضحت وزارة الإعلام أن اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات، وفقا لأحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، تعقد اجتماعات أسبوعية للنظر في الدعاوى. وأوضحت وزارة الإعلام أن المادة السابعة من أحكام النظام تنص على أن: تعقد اللجنة اجتماعاتها بما لا يقل عن مرتين في الأسبوع للنظر في الدعاوى المقيدة لديها، ويكون الاجتماع بكامل أعضائها، ويجوز انعقادها بأغلبية الأعضاء، وفي حال انعقاد الجلسة بحضور الأغلبية وكان أحد الغائبين رئيس اللجنة يكون المستشار النظامي نائبا عن رئيس اللجنة، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 60 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.



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