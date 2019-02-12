شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عامل اختناقاً داخل خزان صرف صحي في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

لقي عامل في العقد الثالث حتفه أثناء تنظيفه خزان صرف صحي لأحد العقارات الواقعة شرق محافظة جدة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي التابعة للدفاع المدني بجدة باشرت في ساعة متأخرة من مساء أمس (الاثنين)، بلاغا عن سقوط عامل في خزان صرف صحي شرق المحافظة، وعند وصول الفرق لموقع الحادثة اتضح وجود عامل في العقد الثالث من العمر داخل خزان صرف صحي، أصيب بحالة اختناق أثناء قيامه بأعمال التنظيف، ما أدى إلى سقوطه على مياه آسنة.

وأضاف بن سرحان: نفذت فرق الإنقاذ المائي عملية نزول داخل الخزان لانتشال جثمان العامل، ليتضح خلال المعاينة الأولية أنه فارق الحياة، وذلك لاحتواء الخزان على كميات من المياه الآسنة بارتفاع يصل إلى متر واحد، تكون عادة مليئة بالغازات، والتي تسهم في حدوث حالة اختناق، غير أنه تم طلب الأدلة الجنائية لمسرح الحادثة، فيما نقل جثمان العامل للمستشفى وسلمت الحادثة لجهة الاختصاص.