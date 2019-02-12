شرطة منطقة الجوف تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل شرطة منطقة الجوف جهودها في الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف"، وذلك بشكل يومي، بمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أن الحملة استهدفت أمس، عددًا من المواقع في كل من محافظتي القريات وطبرجل، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات 999، وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم، حتى لا يتعرضوا للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.