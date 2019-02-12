السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 07 جمادى الاخرة 1440 ه موافق 12 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمشاركة المغرب في الدورة العادية الثانية و الثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية،بمشاركة وفد مغربي يرأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وتطرقت الصحف إلى ردود الفعل داخل الجزائر، إزاء إعلان خبر ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة ،في الانتخابات الرئاسية التي ستجري يومي 18 أبريل المقبل.

وفي الشان الفلسطيني، تناقلت الصحف تصريحات الرئيس محمود عباس، الذي لوح ب"خيارات قصوى" إذا أقدمت اسرائيل على تجميد تحويلات السلطة الفلسطينية.

وتناولت الصحف مستجدات الوضع في سوريا ،وتناقلت إعلان وزارة الدفاع الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستبدأ سحب قواتها من سوريا خلال أسابيع تنفيذا لأمر الرئيس الأمريكي.

وتناقلت إعلان وزارة التجارة البريطانية بأن بريطانيا و سويسرا ستوقعان الإثنين المقبل على اتفاق يسمح باستمرار شروط التجارة التفضيلية بينهما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

// انتهى //

11:59ت م

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الرباط 07 جمادى الاخرة 1440 ه موافق 12 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمشاركة المغرب في الدورة العادية الثانية و الثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية،بمشاركة وفد مغربي يرأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.وتطرقت الصحف إلى ردود الفعل داخل الجزائر، إزاء إعلان خبر ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة ،في الانتخابات الرئاسية التي ستجري يومي 18 أبريل المقبل.وفي الشان الفلسطيني، تناقلت الصحف تصريحات الرئيس محمود عباس، الذي لوح ب"خيارات قصوى" إذا أقدمت اسرائيل على تجميد تحويلات السلطة الفلسطينية.وتناولت الصحف مستجدات الوضع في سوريا ،وتناقلت إعلان وزارة الدفاع الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستبدأ سحب قواتها من سوريا خلال أسابيع تنفيذا لأمر الرئيس الأمريكي.وتناقلت إعلان وزارة التجارة البريطانية بأن بريطانيا و سويسرا ستوقعان الإثنين المقبل على اتفاق يسمح باستمرار شروط التجارة التفضيلية بينهما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //11:59ت م0054

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