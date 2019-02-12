السعودية اليوم / نجاح 10 عمليات قلب مفتوح بمركز الأمير سلطان للقلب بنجران



نجران 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

تمكن أطباء جراحة القلب بمركز الأمير سلطان بمنطقة نجران من إجراء 10 عمليات قلب مفتوح دقيقة خلال شهر يناير من العام الحالي، لمرضى تراوحت أعمارهم ما بين 20 إلى 77 عاماً، كانوا يعانون من أمراض قلبية، تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -.

وأوضحت "صحة نجران" أن الإجراءات الجراحية شملت 4 عمليات تبديل صمامات القلب الأورطي والميترالي والصمام الثلاثي، وأخرى نوعية لمريض مصاب بالحمّى الروماتيزمية استبدل فيها الصمام الميترالي وإصلاح الصمام الثلاثي.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد من المراكز المتطورة والمجهزة بأحدث التقنيات الطبية الحديثة بسعة 40 سريراً، ويضم غرفتين لعمليات القلب المفتوح وقسم عناية جراحة القلب بواقع 6 أسرة، إضافةً إلى 9 أسرة للعناية بالقلب، وجهازين متقدمين للقسطرة التشخيصية والعلاجية.

كما دعمت "صحة نجران" في الآونة الاخيرة المركز بكوادر وطنية من ذوي الخبرة لتقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية أسهمت بفضل الله في دعم الحياة لأكثر من 1419 مريضاً أجريت لهم القسطرة القلبية خلال العام 2018م.

// انتهى //

11:58ت م

0052



نجران 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واستمكن أطباء جراحة القلب بمركز الأمير سلطان بمنطقة نجران من إجراء 10 عمليات قلب مفتوح دقيقة خلال شهر يناير من العام الحالي، لمرضى تراوحت أعمارهم ما بين 20 إلى 77 عاماً، كانوا يعانون من أمراض قلبية، تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -.وأوضحت "صحة نجران" أن الإجراءات الجراحية شملت 4 عمليات تبديل صمامات القلب الأورطي والميترالي والصمام الثلاثي، وأخرى نوعية لمريض مصاب بالحمّى الروماتيزمية استبدل فيها الصمام الميترالي وإصلاح الصمام الثلاثي.يذكر أن مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد من المراكز المتطورة والمجهزة بأحدث التقنيات الطبية الحديثة بسعة 40 سريراً، ويضم غرفتين لعمليات القلب المفتوح وقسم عناية جراحة القلب بواقع 6 أسرة، إضافةً إلى 9 أسرة للعناية بالقلب، وجهازين متقدمين للقسطرة التشخيصية والعلاجية.كما دعمت "صحة نجران" في الآونة الاخيرة المركز بكوادر وطنية من ذوي الخبرة لتقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية أسهمت بفضل الله في دعم الحياة لأكثر من 1419 مريضاً أجريت لهم القسطرة القلبية خلال العام 2018م.// انتهى //11:58ت م0052

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نجاح 10 عمليات قلب مفتوح بمركز الأمير سلطان للقلب بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.