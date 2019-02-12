السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقيتي تعاون لتطوير منصات توظيف وإعداد كوادر وطنية

جدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسوقّعت جامعة الملك عبدالعزيز، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "بيت.كوم"، لتطوير منصات إلكترونية وحلول تقنية لتسهم في توظيف الخريجين وعمل دراسات لمعرفة الوضع المهني للخريجين .ومثل الجامعة في الاتفاقية معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فيما مثل شركة "بيت.كوم" الرئيس التنفيذي للشركة ربيع حيدر عطايا.وأكد معالي مدير الجامعة أن مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل استحدث كأحد مبادرات الجامعة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبوصفه أول مركز في جامعات المملكة يعمل بفاعلية في ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل، من خلال تطوير البرامج التعليمية ومجتمع المعرفة بالجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل، إذ تتمثل رسالته في الإسهام في إعداد خريجين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل، لكونه حلقة الوصل بين الجامعة وأرباب العمل، وتسخير كل الأعمال لربط مخرجات التعليم مع سوق العمل.من جهته أوضح مدير مركز مواءمة الدكتور هاني شودري أن الشراكة مع "بيت.كوم" تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها مركز مخرجات التعليم مع سوق العمل في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وأرباب العمل، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في التعليم، وتهدف لعمل عدد من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في زيادة جاهزية الطلاب لسوق العمل، ورفع نسب التوظيف للخريجين.كما وقّع وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان، والمدير التنفيذي لشركة غسان أحمد السليمان لتجارة المفروشات "ايكيا" سعود بن غسان السليمان، اتفاقية تعاون مشترك تهدف لبناء القدرات للكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل، ودعم سياسات التكامل بينهما في برامج التدريب.وأكد وكيل الجامعة للتطوير، أهمية التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص لتدريب وتأهيل الطلبة والخريجين لتوسيع دائرة التعلم المهني والمهاري لهم، مشيراً إلى أن مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بوكالة الجامعة للتطوير حرص على تعزيز التعاون المشترك مع شركة "ايكيا" بوضع خطط تنفيذية لتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين.وأثنى على مبادرة شركة "ايكيا" بوصفها شركة عالمية في التعاون الاستراتيجي مع الجامعة، ما يسهم في نقل التجربة مع نظيراتها من الشركات العالمية مع الجامعات بغية تطوير التعليم الجامعي تماشيًا مع احتياج قطاع الأعمال.بدوره، استعرض مدير مركز مواءمة، أطر التعاون والمجالات التي تحقق أهداف الاتفاقية، التي منها تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتطوير مهارات الطلاب والطالبات، وزيادة نسبة التدريب التعاوني لطلبة الجامعة من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تعزيز دور تطوير البرامج والخطط الأكاديمية استجابة لمتطلبات أرباب العمل، وإبراز الموهوبين ورواد الأعمال من الطلبة، من خلال برامج شركة "ايكيا"، وكذلك إقامة محاضرات وورش عمل لتأهيل الطلبة حسب متطلبات سوق العمل، واستحداث دبلومات متخصصة تخدم سوق العمل.// انتهى //11:51ت م0049