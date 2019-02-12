السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرق القدس



القدس المحتلة 07 جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين أخوين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في بلدية حزما، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وفتشت عددة منازل، تخللها أعمال تخريب وتكسير وتحطيم للمنزل والابواب والنوافذ والممتلكات ،قبل اعتقال حابس علي وصدام علي الخطيب وتم تحويلهما الى مركز توقيف وتحقيق في المنطقة.

// انتهى //

11:33ت م

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القدس المحتلة 07 جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين أخوين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في بلدية حزما، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وفتشت عددة منازل، تخللها أعمال تخريب وتكسير وتحطيم للمنزل والابواب والنوافذ والممتلكات ،قبل اعتقال حابس علي وصدام علي الخطيب وتم تحويلهما الى مركز توقيف وتحقيق في المنطقة.// انتهى //11:33ت م0038

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