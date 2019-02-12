شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع الحقائب على أبناء اللاجئين السوريين والان نبدء بالتفاصيل
الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يولي الجانب التعليمي لأبناء الأشقاء السوريين الاهتمام الكبير وذلك انطلاقاً من إيمانه التام بوجوب توفير الرعاية لهم في هذا المجال لما له من نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع بأسرة، وتعد سبباً رئيساً في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي الذي هو الأساس لبناء مستقبل مشرق بإذن الله.
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