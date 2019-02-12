شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات وفاة وإنقاذ 154 شخصاً جراء أمطار المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بالمناطق أنقذ من يوم الاربعاء الموافق 1 / 6 / 1440هـ وحتى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 6 / 1440هـ (154) شخصاً، منهم (111) في منطقة المدينة المنورة، و(29) في حائل ، و (5) في الرياض ، و (5) في تبوك ، وفي الجوف (2)، وفي القصيم (2) جرّاء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز أن الجزء الأكبر من عمليات الانقاذ كان بمنطقة المدينة المنورة، بينما بلغ عدد الوفيات (4) حالات، كانت في منطقة تبوك حالتين، والمدينة المنورة حالتين، وجميع حالات الوفاة ناتجة بسبب اجتراف السيول.

وبين أنه تم إخلاء (30) شخصاً على النحو التالي : (16) شخصاً في منطقة تبوك، وفي حائل (10) أشخاص، وفي الرياض (4) أشخاص، كما تم إيواء عدد (98) شخصاً، كان الجزء الأكبر في منطقة تبوك.

وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول أفاد بيان الدفاع المدني أنه تم تشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق المتضررة.