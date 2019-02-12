شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يتابع سير العمل في مشاريع الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

اهتمامًا من القيادة الرشيدة –أيدها الله- بكل ما يعنى بخدمة الحرمين الشريفين، قام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- بجولة على المسجد الحرام؛ وذلك للوقوف على سير العمل في مشاريع المسجد الحرام وما تم إنجازه في التوسعة السعودية الثالثة.

رافقه خلال جولته صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة.

واطلع سموه على سير الأعمال بالحرم المكي الشريف ومستويات الإنجاز بالتوسعة السعودية الثالثة والمشاريع المرتبطة بالخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام وذلك للارتقاء والنهوض بكافة الأعمال والخدمات.

كما اطلع سمو الأمير على ما تم إنجازه في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام لاستقبال الزوار والمعتمرين من ضيوف الرحمن وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة المباركة (2030) في استقبال أكثر من 30 مليون معتمر خلال العام.

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