شكرا لقرائتكم مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

عثرت السلطات المحلية، على 5 قتلى في بناية سكنية بمقاطعة بولك إلى الشمال من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وذكر مكتب شريف مقاطعة بولك، الليلة الماضية، إن رجال الشرطة وصلوا إلى المنزل، عقب تلقي اتصال هاتفي حول جريمة محتملة، ولدى وصولهم عثروا على 5 قتلى مصابين بأعيرة نارية.

وتجري السلطات تحقيقًا حول الحادث للكشف عن ملابساته غير المعلومة حتى الآن.

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