الان تتابع مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الحقائب على أبناء اللاجئين السوريين في الأردن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمّان، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع 1,942 طالبًا وطالبة، واحتوت الحقيبة المدرسية على كافة مستلزمات الطالب من دفاتر واقلام وأدوات هندسية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يولي الجانب التعليمي لأبناء الأشقاء السوريين الاهتمام الكبير، انطلاقًا من إيمانه التام بوجوب توفير الرعاية لهم في هذا المجال لما له من نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع بأسرة، وتعد سبباً رئيساً في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي الذي هو الأساس لبناء مستقبل مشرق.