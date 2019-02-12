فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين بمحافظة أبخ في جيبوتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ أبخ

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ وللمحتاجين في جمهورية جيبوتي، بحضور ممثلي منظمة الأونارس.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية التي تُقدم لهم عبر المشروعات الإنسانية المتعددة في القرية السعودية للاجئين اليمنيين.

كما زار فريق المركز مقر منظمة الأونارس في العاصمة جيبوتي وناقش الجانبان مستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية بين الجانبين لدعم اللاجئين اليمنيين في أبخ والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني هناك وسبل التغلب عليها.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته في بيئات اللجوء.