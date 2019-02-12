مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جولاته الميدانية لتقديم الإشراف الفني البيطري لأغنام المستفيدين في منطقة قلعة المضيق بمحافظة حماة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جولاته الميدانية بمنطقة قلعة المضيق في محافظة حماة لتقديم الإشراف الفني البيطري واللقاحات لأغنام المستفيدين في المنطقة، وذلك ضمن مشروع دعم الثروة الحيوانية في سوريا.

ويستفيد من المشروع 510 أسر من الأشد احتياجًا من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي.

ويأتي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة انعاش القطاعات التي أنهكتها الحرب وفي مقدمتها قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، اللذان يعدان أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي.