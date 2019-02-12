8.2 ملايين مسافر عبروا منافذ المملكة خلال شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت منافذ المملكة خلال شهر جمادى الأولى الماضي عبور نحو 8.2 ملايين مسافر في القدوم والمغادرة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن منسوبيها في المنافذ يعملون يوميا على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المسافرين من المواطنين والمقيمين والزائرين وتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه.

وأضافت أنها تسعى لتطوير أداء جميع العاملين في جوازات المنافذ ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، والتي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومواكبة آخر المستجدات، كما سعت الجوازات لتسخير جميع الإمكانات والعمل على تسريع إنهاء إجراءات المسافرين وتسهيل حركة العبور عبر منطقة الجوازات بكل دقة دون الإخلال بالجانب الأمني.

عدد المسافرين