السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ نجران نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة الإشراف التربوي اختبارات الدراسة التشخيصية لمدارس التوأمة بالحد الجنوبي، وذلك بعدد من مدارس التعليم للبنين والبنات بنجران. وتستهدف الاختبارات التشخيصية التي تشرف على تنفيذها إدارة الإشراف التربوي طلاب وطالبات الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات ولغتي والعلوم واللغة الإنجليزية، وتستمر على مدى أربعة أيام.



كانت هذه تفاصيل خبر اختبارات تشخيصية لمدارس التوأمة بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.