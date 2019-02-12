بدء ضخ المياه للحمدانية والكوثر والصالحية والأصالة وطيبة بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جدة

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها بدأت ضخ المياه عبر الشبكات إلى أحياء الحمدانية والكوثر والصالحية والأصالة وطيبة بمحافظة جدة، وذلك لتغطية الأجزاء المشمولة بالشبكات في هذه الأحياء.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي أن ذلك يأتي بعد أن أطلقت الشركة بنجاح خدمة الضخ عبر الشبكات الشهر الماضي لأحياء الريان والرحمانية بشمال شرق المحافظة، تنفيذا لخطتها الهادفة إلى تحسين إمدادات المياه وجداول التوزيع في أحياء محافظة جدة.

وبين أن الشركة ماضية في تنفيذ خطتها التشغيلية التي لمس المستفيدون منها تحسن إمدادات المياه في جدة وعموم المحافظة من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد والتحسين المستمر للأنظمة التشغيلية»، والتي استفاد منها حتى الآن 40 % من أحياء محافظة جدة خلال العام المنصرم.

وأشار الغامدي إلى أن هذا التحسين في العمليات التشغيلية يستفيد منه عبر الشبكات أكثر من 35 ألف نسمة حاليا في أحياء أبحر الجنوبية وطيبة والأصالة بكميات يومية تقدر بـ 10 ألف متر مكعب من خلال 5000 توصيلة عقار، لافتا إلى تطوير العمليات التشغيلية للمياه بالمحافظة لتقليص فترات الانقطاع بين جداول الضخ والتحسين الكبير لمعدلات التوزيع في أحياء شمال الفيصلية (الربوة، البوادي، الشاطئ، النهضة، الزهراء، الخالدية، النعيم، المحمدية، العزيزية، مشرفة، الرحاب، بني مالك، الرويس، الحمراء، الأندلس، الروضة، البساتين، المرجان)، مما يعزز منظومة الخدمة المائية في المحافظة.