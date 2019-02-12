السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ تبوك أحبطت الدوريات البحرية بحرس الحدود في منطقة تبوك محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت 312747 قرص إمفيتامين. وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن الدوريات البحرية تمكنت من رصد هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك، وعلى الفور جرى توجيه الدوريات البحرية للتحقق من وضعه، حيث اتضح أنها زلاجة بحرية على متنها شخص واحد من الجنسية المصرية، وبحوزته أقراص الإمفيتامين «كبتاجون مخدر»، وقبض عليه وضبطت المواد المخدرة، وجرى تنفيذ الإجراءات النظامية كافة.



كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 312 ألف قرص إمفيتامين بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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