4 اتفاقيات لتطوير وتوسعة أعمال ميناء الملك عبدالله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وقعت شركة تطوير الموانئ في المملكة على هامش حفل تدشين ميناء الملك عبدالله مساء أمس 4 اتفاقيات مع شركات وطنية وأجنبية لتطوير أعمال الميناء وتوسعته. اتفاقية بين شركة تطوير الموانئ وشركة محطة الحاويات الوطنية لتوسعة محطة الحاويات في الميناء، ليكون أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر.

إشعار البدء بأعمال حفر الحوض الشمالي، بين ميناء الملك عبدالله وشركة هوتامرين، بما يسهم بإضافة قدرة استيعابية قدرها 10 ملايين حاوية قياسية، بالإضافة إلى 15 مليون طن من البضائع السائبة.

اتفاقية بين ميناء الملك عبدالله وشركة بترورابغ لاعتماد الميناء كمنصة لوجستية رئيسة لصادرات الشركة.

مذكر تفاهم بين ميناء الملك عبدالله وشركة الخطوط السعودية للشحن الجوي، لبناء جسر بري جوي لأول مرة في المملكة للربط ما بين قطاعي الموانئ والمطارات، بحجم تجارة بينية متوقعة بقيمة 10 مليارات ريال بحلول 2030.



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