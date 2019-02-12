50 دولة تشارك في القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستضيف جدة القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى، خلال الفترة من 25 إلى 26 من شهر جمادى الآخرة الحالي، وذلك بحضور وزراء الصحة في 50 دولة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية وخبراء ومختصين في مجال السلامة وبالأخص سلامة المرضى.

وأعرب المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالإله الهوساوي عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته على استضافة المملكة للقمة التي تجسد اهتمام القيادة ودعمها المتواصل للخدمات الصحية والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأوضح أن تنظيم هذه القمة، يوضح الدور الريادي الذي تؤديه المملكة في دعم سلامة المرضى على المستوى الإقليمي والدولي، وتأتي استمرارا لسلسلة قمم سلامة المرضى التي بدأت في 2016 من قبل المملكة المتحدة وألمانيا بدعم من منظمة الصحة العالمية WHO، وذلك في محاولة لتعزيز ودعم الحراك العالمي لسلامة المرضى.

وأشار إلى أن القمة ستركز على الاستراتيجيات التي ستدعم تكامل سلامة المرضى كونها أحد العناصر الأساسية في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة في جميع الدول بهدف زيادة الوعي، وتعزيز قابلية التطبيق، خصوصا في ظل النهوض المتسارع للموارد، ومن خلال إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مثمرة تغطي مجموعة من الموضوعات المهمة، مثل تمكين المرضى، وضع السياسات، والصحة الرقمية وآثارها على سلامة المرضى.

يذكر أن سلامة المرضى تعد أحد أهم أولويات منظومة الصحة بوصفها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية، كما أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد أحد مبادرات منظومة الصحة لتحسين الرعاية الصحية، وإنفاذا لإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، حيث يمثل المركز المرجعية الوطنية في جميع الأمور المتعلقة بسلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية، ويعمل على وضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، والتأكد من تناغمها مع مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي.