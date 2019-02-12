ليبيا تطالب أمريكا بدعمها لمواجهة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ طرايلس عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن لبحث الملف الليبي. وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سيالة اجتمع مع مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاثرين ويلبارغر، وذلك بمقر وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن، وجرى التباحث حول تعزيز التعاون بشأن الأمن والدفاع، ولا سيما في مجال مكافحة المجموعات الإرهابية، وتعزيز القدرات الوطنية في تأمين الحدود، ومكافحة تسلل المجموعات المسلحة وشبكات التهريب عبر الحدود، وأكدت المسؤولة الأمريكية عزم حكومتها الاستمرار في تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني في المجالات المذكورة، بما في ذلك تعزيز برامج بناء القدرات.



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