186 إرهابيا في قبضة الشرطة العراقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الرمادي أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس القبض على 186 إرهابيا في محافظة الأنبار غرب البلاد. وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن إن «مديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار تمكنت من تفكيك أكبر خلية إرهابية في محافظة الأنبار وألقت القبض على أكثر من 186 إرهابيا». وأضاف أن من بين المقبوض عليهم أسماء بارزة، مشيرا إلى تنوع جرائمهم ما بين قتل المواطنين في الأنبار ومنتسبي الأجهزة الأمنية وتفجير عبوات ناسفة والمشاركة في كثير من العمليات الإرهابية، وأشاد معن بدعم المواطنين في الأنبار للقوات الأمنية والتعاون معها، وأن كثيرا من عمليات القبض على الإرهابيين تمت بمساعدتهم.



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