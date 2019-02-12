سجن 3 ضباط مصريين عذبوا سائقا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت محكمة جنايات سوهاج بجنوب مصر أمس، حكما بالسجن المشدد 3 سنوات بحق ثلاثة ضباط، كما عاقبت مفتش صحة طهطا بالسجن لمدة عام وعزله من وظيفته لمدة عامين، لإدانتهم بتعذيب سائق «توك توك» حتى الموت ليعترف بجريمة قتل عمدة إحدى القرى.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 بدائرة مركز طهطا عندما ورد بلاغ عن اكتشاف وفاة عمدة قرية الشيخ زين الدين المدعو عبدالناصر وشهرته ناظم «50 عاما»، داخل منزله بالقرية.

وأثناء التحقيق مع المتهم بقتل العمدة داخل وحدة مباحث مركز طهطا توفي وتم نقل الجثة للمستشفى العام. وقدم أقاربه بلاغا للنيابة العامة يتهمون ضباط المباحث بالتسبب في وفاته عقب تعذيبه.