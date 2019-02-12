السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة
أصدرت محكمة جنايات سوهاج بجنوب مصر أمس، حكما بالسجن المشدد 3 سنوات بحق ثلاثة ضباط، كما عاقبت مفتش صحة طهطا بالسجن لمدة عام وعزله من وظيفته لمدة عامين، لإدانتهم بتعذيب سائق «توك توك» حتى الموت ليعترف بجريمة قتل عمدة إحدى القرى.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 بدائرة مركز طهطا عندما ورد بلاغ عن اكتشاف وفاة عمدة قرية الشيخ زين الدين المدعو عبدالناصر وشهرته ناظم «50 عاما»، داخل منزله بالقرية.
وأثناء التحقيق مع المتهم بقتل العمدة داخل وحدة مباحث مركز طهطا توفي وتم نقل الجثة للمستشفى العام. وقدم أقاربه بلاغا للنيابة العامة يتهمون ضباط المباحث بالتسبب في وفاته عقب تعذيبه.
كانت هذه تفاصيل خبر سجن 3 ضباط مصريين عذبوا سائقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.