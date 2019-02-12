السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
اكتشف أمين مكتبة مجموعات بريستول الخاصة بمحض الصدفة سبع مخطوطات مكتوبة بخط اليد مخبأة في جامعة بريستول في إنجلترا، توضح المغامرات الأسطورية لميرلين والملك آرثر بحسب ما ذكر في موقع Live Science.
ووقال أمين مكتبة مجموعات بريستول الخاصة إنه عثر عليها في كتاب يعود إلى القرن السادس عشر، بينما كان يبحث عن مواد لطلاب يحتاجون إلى وثائق تاريخية من العصور الوسطى.
ولم يجد الباحثون سوى القليل من التفاصيل في النص المكتشف حديثا، والذي يختلف عن القصص التقليدية، وبسبب الضرر الذي لحق بالمخطوطات فسوف يستغرق الأمر وقتا طويلا، لفك رموز محتوياتها بشكل صحيح، وربما سيتطلب استخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 مخطوطات تكشف المغامرات الأسطورية بإنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.